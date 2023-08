Ny behandling mot dødeleg lakseparasitt i gang

Den andre klor- og rotenonbehandlinga mot parasitten Gyrodactylus salaris er i gang i Drivaregionen. Funn av parasitten i elva Driva skal analyserast. Det melder Miljødirektoratet.

Klor, som ikkje skader fisken, vart i fjor brukt til kamp mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris for første gong, i kombinasjon med rotenon.

Ved undersøkingar no i august vart det derimot påvist Gyrodactylus-parasittar nedanfor laksesperra i elva Driva, som vart bygd i 2017 for å stoppe smitten ved å hindre laks i å ta seg opp i elva for å gyte.

– Parasittane skal no artsbestemmast for å undersøkje om dei er den farlege arten Gyrodactylus salaris, eller ufarlege Gyrodactylus-artar. Fleire lakseungar enn forventa er smitta, men det er få parasittar på kvar. Prøvene er sendt inn til Veterinærinstituttet for sikker artsbestemming, seier Helge Bardal, som er prosjektleiar for gyronedkjempinga i Drivaregionen i ei pressemelding.