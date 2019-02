Ny barnehage er utsatt

Åpningen av den nye Stokke Maritime FUS barnehage på Ellingsøya blir ikke klar for åpning før 1. januar 2020. Det opplyser Ålesund kommune. Barnehagen skulle ha åpnet i august. For de som skal søke om plass ved barnehagen vil den midlertidige løsningen være at barna i et halvt år vil være fordelt mellom Stokke barnehage og Stokke bedehus.