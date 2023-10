Ny avtale til Brunvoll

Båtbygg AS har inngått en avtale med Brunvoll om en komplett framdrifts- og manøvreringsløsning for Austral Fisheries' nye fiskefartøy. Fartøyet er designet av Marin Teknikk AS for operasjoner i Antarktis-området. Det skriver Brunvoll i en pressemelding. Det nye fartøyet, kalt «Austral Odyssey», vil ha en lengde på 70 meter og en bredde på 14,6 meter