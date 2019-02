Ny avtale i hamn for Havyard

Havyard Design & Solutions i Fosnavåg skal levere skipsdesign til ytterligere to lasteskip for Royal Arctic Line A/S. Skipene skal bygges i Spania. Skipene skal operere på Nordvest Grønland, og det setter store krav til designet på skipene, som skal gå i ett tøft klima, inn og ut av små havner med grunt vann. Dette er det tredje lasteskipet Havyard designer for Royal Arctic Line.