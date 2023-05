Ny avtale for Vard

Vard har signert ei ny kontrakt for design og bygging av to nye skip for North Star. Selskapet er ifølge Vard Storbritannia sin leiande operatør innan støttefartøy til havvindparkar. Avtalen har også opsjon på ytterlegare to fartøy. Det skriv selskapet i ei pressemelding.