Ny avlysning for Mowinckel

Heller ikke i dag ble det verdenscuprenn for Ragnhild Mowinckel og Kajsa Vickhoff Lie i Rosa Khutor som ligger utenfor russiske Sotsji. Lørdag ble utforrennet avlyst. I dag skulle det kjøres super-G, men det falt for mye snø til at arrangøren klarte å gjøre klar løypene. Dermed ble også dette rennet avlyst.