Ny åtvaring om Helseplattforma

Legane på St.Olavs hospital åtvarar sine kollegaer i Møre og Romsdal om Helseplattforma.

Overfor Klassekampen kallar overlege Kristin Helset systemet farleg.

Hovudtillitsvald for overlegane ved Molde sjukehus, Georg Johnsen, seier at slik journalsystemet verkar no, veit dei ikkje om dei får rett informasjon om pasienten eller om pasienten får rett behandling.