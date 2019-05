Ny assisterande fylkesmann

Berit Brendskag Lied er tilsett som ny assisterande fylkesmann i Møre og Romsdal i to år, skriv Fylkesmannen i ei pressemelding. Ho går frå stillinga som regionvegsjef i Statens vegvesen region midt. Rigmor Brøste var assisterande fylkesmann før ho blei vikar fo Else May Botten, som blei valt som ny fylkesmann, men som må sitte ut Stortingsperioden sin.