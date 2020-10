Ny ammoniakklekkasje i Tomrefjord

Det er i etterkant av den store lekkasjen oppdaget en ny mindre ammoniakklekkasje, melder politiet på Twitter. Brannvesenet jobber med tetting. Politiet skriver at det per nå ikke er aktuelt å evakuere noen beboere. Vestnes kommune har økt beredskap for å håndtere situasjonen.