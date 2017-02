Ny aktivitet i Rindal

Rindal kommune og Rindalslist AS har inngått leigeavtale om bruk av T-komponentbygget. Dette bygget har stått tomt i to år etter at T-komponent la ned i Rindal, og flyttet virksomheten til Talgø i Todalen. Leigeavtalen gjelder fra mars og skal sikre ny aktivitet i bygget.