Ny «Dark Room»-siktet fra Møre og Romsdal

Det bekrefter kriminalavdelingssjef Alf Rune Rolland ved politiet på Nordmøre overfor NRK.no.

Av de drøyt 50 sakene som etterforskerne i Operasjon «Dark Room» i Vest politidistrikt avdekket i løpet at ett års arbeid, ble fire oversendt til kollegene Øst politidistrikt.

Etterforskningen av disse sakene førte til en rekke såkalte utspringssaker, og blant annet en ny sak i Møre og Romsdal. Nå er en mann fra Nordmøre siktet i den omfattende «Dark Room» saken.

Innrømte forholdet

Det var Tidens Krav som først omtalte saken.

Til lokalavisen sier Rolland at den siktede nordmørsmannen har erkjent de faktiske forholdene.

Politiet har også beslaglagt datautstyr som tilhører den siktede.

To fra Møre og Romsdal

Fra før av er en mann i slutten av 40-årene fra Romsdal siktet for framstilling av barn i seksualiserte situasjoner.

Ifølge politiinspektør Ove Brudevoll, er denne saken fortsatt under etterforsking og at de fortsatt har et stort datamateriale de skal gjennomgå før de kan gå videre med saken.