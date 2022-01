NVE venter flomtopp natt til fredag

NVE varsler at det er ventet mer flom og jordskred i forbindelse med ekstremværet «Gyda». De advarer mot at det skal bli mye nedbør og vått de neste dagene, noe som kan føre til flere ras og flere stengte veier.

De sier også at de tror flomtoppen kan komme natt til i morgen og at vannstanden i elver og vassdrag da vil øke utover natta.