De store regnmengdene kan føre til at jordmasser løsner, og dermed skaper skred. Deler av Innlandet, Viken, Trøndelag og Møre og Romsdal er inkludert i et nytt farevarsel.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som har sendt ut oransje farevarsel for jord- og flomskredfare. Varselet gjelder fra klokka sju mandag morgen, og varer til samme tidspunkt tirsdag.

– Vi ser at det er potensial for ganske store nedbørsmengder, forteller jordskredvarsler i NVE, Siri Ane Hestad.

Det er bare ei uke siden uvær og jordskred førte til store ødeleggelser i Romsdal.

– Det kan gå skred over vei eller bebyggelse kan bli berørt. Det kan hende at vi må evakuere husstander. Men det vet vi ikke før det skjer, sier Hestad.

Siri Ane Hestad er felthydrolog i NVE. Hun understreker at det er usikkerheter i værvarselet, og dermed også i jord- og flomskredvarselet. Foto: NVE

Hun forklarer at NVE bekymrer seg mest for ras i bratte skråninger. De anbefaler folk å holde seg unna slike områder.

– Det er også lurt å holde seg unna bekker og elver, sier hun og forklarer at jorda rundt vannet kan løsne.

Verst der det allerede har gått skred

– Den største utfordringa er der det allerede har gått skred, sier Marianne Stokkereit Aasen. Hun er kommunedirektør i Molde.

Kommunen opplevde flere jordras forrige søndag. 64 innbyggere ble evakuert fra Vistdal og Eidsvåg.

– Det raste ned store mengder masse som nå ligger i liene. Når de blir fylt med vann igjen, kan de begynne å flytte på seg, sier hun.

Vistdal i Molde kommune. Bildene er tatt på tirsdag, to dager etter rasene gikk. Vistdal i Molde kommune. Bildene er tatt på tirsdag, to dager etter rasene gikk. Vistdal i Molde kommune. Bildene er tatt på tirsdag, to dager etter rasene gikk. Vistdal i Molde kommune. Bildene er tatt på tirsdag, to dager etter rasene gikk. Vistdal i Molde kommune. Bildene er tatt på tirsdag, to dager etter rasene gikk.

Hun forteller at kommunen driver med opprydding av raset sammen med Møre og Romsdal fylkeskommune og NVE. Sammen med NVE gjør de løpende vurderinger om det må gjøres andre tiltak.

– Kan det bli aktuelt med evakuering igjen?

– Det må vi komme tilbake til når vi ser mer eksakt på meteorologien i samarbeid med NVE, sier Stokkereit Aasen.

Hun oppfordrer innbyggerne om å holde vannveier åpne slik at vannet får løpe fritt.

Marianna Stokkereit Aasen ber befolkninga følge med på varslene som blir sendt ut. Kommunen skal fortløpende legge ut informasjon på hjemmesidene sine. Foto: Annabelle Kårvåg Sørensen / NRK

Har møter gjennom helga

Fylkesberedskapssjefen i Innlandet, Asbjørn Lund, sier de har flere møter gjennom helgen for å oppdatere seg på situasjonen. Han sier til NRK at det er sjelden de har farverarsel på oransje-nivå på denne tiden av året.

Sist uke var det mye nedbør også i Innlandet. og det ble meldt inn mange hundre skademeldinger til forsikringsselskapene.

Følger nøye med

I farevarselet står det også at det kan bli redusert framkommelighet både på vei og jernbane. Olav Nordlie som er pressevakt i Bane Nor sier at de følger nøye med.

For ikke lenge siden gikk det ras på Rørosbanen mellom Røros og Støren. Banen ble åpnet igjen for noen dager siden. Dette er et av de områdene hvor det nå er oransje farevarsel. Nordlie sier de kommer til å øke beredskapen om det blir nødvendig.

– Da gjør vi ekstra visitasjon som det heter, altså at vi er mer ute. Vi har med folk med lokalkunnskap som vet hvor det kan være spesielt vanskelige punkter, sier Nordlie.

Han forteller at de i noen tilfeller kjører visitasjon foran hvert eneste tog. Han sier at de med et oransje farevarsel mest sannsynlig vil øke beredskapen og følge ekstra nøye med.

Våt festival

– Det blir heftig vær på Østlandet mandag. Vi venter svært mye nedbør og kraftig vind, sier meteorolog Rafael Escobar Løvdal.

Løvdal mener det kommer til å henge igjen en del nedbør på tirsdag. Han ber derfor folk om å forberede seg på mye vær både mandag og tirsdag.

– Sjekk gjerne været om du skal på Øyafestivalen eller bare bor på Østlandet. Det blir mye nedbør, sier han.