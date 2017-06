NVE overleverte faresonekart

Ålesund kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. NVE overleverte faresonekartet på tirsdag. Kartene viser blant annet at deler av eksisterende bebyggelse ligger innenfor faresonegrensene for skred med årlig nominell sannsynlighet 1/1000. Kartet dekker områdene Grimstad-Slotsvik, Myklebust-Sperre, Verpingsvika-Flatholmen, Byparken-Klipra (inkludert ingeniørgeologisk vurdering av sikring i Vannspringdalen), Sævollen-Korsvika, Skarptegane, Blindheim, Akslen, Emblem, Flatholmen-Gangstøvika og Stavneset.