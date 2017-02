NTP-milliardene rulles ut: Stor spenning i Møre og Romsdal

Regjeringens forslag til den nasjonale transportplanen, NTP, skal legges frem før påske, men regjeringsmedlemmene med statsministeren i spissen er i full gang med å lekke nyheter fra planen.

Pressekonferanse på Lerstad

Klokka 0930 onsdag skal det være en pressekonferanse i busslomma ved Lerstad skole i Ålesund. Der deltar parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet, Harald Nesvik, Høyres medlem i Stortingets transportkomité, Helge Orten, Venstres stortingsrepresentant Pål Farstad og stortingsrepresentant Rigmor Andersen Eide fra KrF.

Også fylkespolitiker Frank Sve (Frp), flere lokalpolitikere og representanter fra næringslivet skal være til stede under pressekonferansen.

NRK Møre og Romsdal har direkte nettsending fra pressekonferansen fra klokka 0930.

Kampen om mandatene

Det er stortingsvalg til høsten og partiene er forberedt på en knallhard kamp om mandatene. Derfor blir samferdselssatsingen gjennom den nasjonale transportplanen en viktig del av en lang valgkamp både for regjeringspartiene og de to samarbeidspartiene.

Derfor blir også kortene holdt tett til brystet i forkant av pressekonferansen. Hva som blir presentert når er nøye regissert fra regjeringskontorene.

– Jeg ønsker ikke å si noe nå om hva som kommer onsdag formiddag, er beskjeden fra Helge Orten.

Men det er neppe tilfeldig at pressekonferansen er lagt til en busslomme ved Lerstad skole i Ålesund. Utbedring av Lerstadvegen har vært krav fra både politikere, lokalbefolkningen og næringslivet i mange år.

Penger til E39 Betna-Stormyra

Politikere Frp, Høyre, Venstre og KrF er fornøyd med at det kommer oppstartspenger til E39 Betna-Stormyra-

Kampen om pengene til samferdselsformål er beinhard. Det er veger mot jernbane, Østlandet mot Vestlandet, bygging av nye veger mot vedlikehold av gamle.

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at det kommer penger til utbedring av E39 Betna-Stormyr i Halsa i NTP. Det betyr at den lokale gulstripeaksjonen har gitt resultater.

– Det er lagt inn 2,1 milliarder kroner i den første NTP-perioden, og det blir oppstart i 2017 eller 2018. Dette er svært viktig for Nordmøre, sier fylkespolitiker Frank Sve (Frp).

Forventninger

Men det er flere store samferdselsprosjekter som står i køen med forventninger om oppstartsmidler:

E136 gjennom Romsdalen der mye av varetransporten fra næringslivet går med vogntog til Østlandet

Riksveg 15 Strynefjellsvegen som er en viktig transportåre for næringslivet på Sunnmøre.

Fjordkryssingsprosjektene Møreaksen, Hafast og Halsafjordsambandet på E39

E136 Lerstadvegen fra Lerstad til Breivika i Ålesund.

I tillegg knytter det seg spenning til om det kommer oppstartsmidler til Stad skipstunnel.

Et kritisk blikk

Samtidig er det viktig å lese med et kritisk blikk hva som står i regjeringens forslaget til NTP.

Det som fremstilles som en satsing kan fort være en satsing med klare forbehold. Det som blir presentert som nye penger er av og til gamle penger.

Noen prosjekter kan også ligge inne under forutsetning av at høy ramme blir oppfylt, og for noen prosjekter er det stor forskjell på om pengene kommer i første eller siste del av NTP-perioden.