NSB innstiller tog

Ifølge Åndalsnes Avis blir ettermiddagsavgangene til NSB fra Rauma fredag erstattet med alternativ transport til Bjorli. Markedssjef i NSB, Hilde Lyng, forteller at årsaken er at NVE torsdag økte farenivået til oransje. – Derfor har vi valgt å innstille avganger slik at vi ikke risikerer å få togsett «stengt inne» på Åndalsnes, sier hun til avisa.