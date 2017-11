November viser seg fram

Vêrvarselet for morgondagen går ut på at fredagen blir ein ruskete dag i Møre og Romsdal. Det er venta regnbyer eller haglbyer, og byene blir til dels kraftige. Snøbyer kan det bli over 300 til 500 meter, og utover ettermiddagen kan snøgrensa bli enno lågare. Utrygt for torevêr. Elles blir det vest og sørvest, periodevis stiv til sterk kuling.