Norvestor investerer i Sperre

Etter 80 års drift har Sperre Mekaniske Verksted AS på Ellingsøya solgt seg ut av den største delen av Sperre-konsernet, som er kompressorsystemer, skriver Sunnmørsposten. Det er Norvestor Equity AS som har inngått avtale om å kjøpe Sperre Compressors. – Strategien ligger fast, så selskapet skal drives fra Ellingsøya, sier direktør Ole Nustad til avisen. I pressemeldingen står det at Norvestors eierskap, sammen med det globale Sperre-teamet, vil sikre selskapets fortsatte suksess.