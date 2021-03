Norsol AS vant fylkeskåring

Fylkespolitikerne har tildelt Fylkesprisen Årets Bedrift 2020 til Norsol AS i Tingvoll. Bedriften er et av landets ledene solskjermingsbedrifter. I begrunnelsen står det blant annet at bedriften har en tydelig miljøprofil, og har investert i ny teknologi som skal satse på dette.