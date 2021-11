Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den nye varianten av koronaviruset har ført til stor smittespredning i Sør-Afrika, og myndighetene i landet har kalt inn til hastemøte.

Samtidig er 15 elever fra Sunnmøre Folkehøgskule i Ulsteinvik på reise i landet. De går på linjen Global Safari, som hvert år besøker Sør-Afrika.

Forrige uke befant de seg i Johannesburg i Gauteng-provinsen, der smitten har herjet som verst. I går ankom de hovedstaten Cape Town.

Lærer Øyvin Sønnesyn forteller at ingen av elevene er smittet så langt, og at de er flinke med smittevern.

– Vi har med oss hurtigtester. Alle har testet negativt, sier Sønnesyn.

Rektor Arnt Ole Grimstad sier de er i dialog med reisebyråene. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Følger med på situasjonen

Flere europeiske land har allerede stoppet all flytrafikk fra Sør-Afrika.

Rektor ved skolen, Arnt Ole Grimstad, forteller at de følger med på nyheter om situasjonen. Skolen er i dialog med reisebyråene om eventuelle endringer i hjemreisen som er planlagt 1. desember.

Han forteller at elevene virker til å ha det greit enn så lenge.

– Dersom det blir snakk om at man må utsette hjemreise, eller at det blir endringer i planer, så kan det selvfølgelig bli stressende for dem, sier rektoren.

Emma Skagen er andreårselev ved Sunnmøre Folkehøgskule. Foto: Øyvin Sønnesyn / Sunnmøre Folkehøgskule

Emma Skagen er stipendiat på linja Global Safari, og forteller at de føler seg trygge, men at det kan bli en bekymring dersom flyet hjem blir kansellert.

– Vi får ta det som det kommer og se hvordan det utvikler seg. Også håper vi at vi kan reise hjem på onsdag og at det går som planlagt.

Norske myndigheter følger med på den nye virusvarianten.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sa fredag morgen at de ikke hadde tatt stilling til om de skal stoppe innreise fra sørlige land i Afrika, slik blant annet Storbritannia har gjort.