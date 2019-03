Det bekreftar UD til NRK. Pressetalsperson i UD, Astrid Sehl, seier at Generalkonsulatet i Murmansk gir konsulær bistand til kapteinen og mannskapet. Dei er også i kontakt med skipets agent.

Pressetalsperson i UD, Astrid Sehl, seier at Generalkonsulatet i Murmansk gir konsulær bistand til kapteinen og mannskapet. Foto: Anders Hammer / NRK

– Utenriksdepartementet er kjent med at reketrålaren «Arctic Swan» er tatt i arrest i Murmansk. Vi ventar på nærmare informasjon i saka frå russiske myndigheiters side, seier Sehl. ​​​

Hamnemyndigheitene i Murmansk opplyser at trålaren no ligg til hamn i Murmansk. Ifølgje dei blei den arrestert på russisk side i Barentshavet på grunn av ulovleg fiske. Det var den russiske grensevakta som arresterte fartøyet og tok det inn til Murmansk.

– Mannskapet er ved godt mot

Interesseorganisasjonen Fiskebåt opplyser at reketrålaren blei beordra til Murmansk for kontroll tysdag kveld i samband med utsegling av russisk sone i Barentshavet. Fartøyet skal berre ha fiska i få dagar, men måtte avbryte fisket på grunn av motorproblem.

Sporing via Marine Traffic viser at trålaren blei tatt med inn til Murmansk. Foto: Skjermdump Marine Traffic

– Fartøyet har rapportert korrekt kvantum, men det er usikkerheit knytt til korrekt bruk av omrekningsfaktor. Vi håpar at fartøyet raskt kan kome i fiske igjen, seier reiar Einar Jan Remøy via interesseorganisasjonen Fiskebåt.

Remøy presiserer at i den grad det er gjort ein formalfeil, så må reiarlaget ta ansvaret for det.

– Vi poengterer at det er rapportert inn korrekt kvantum for dei få dagane Arctic Swan var i fiske i russisk sone, seier Remøy som viser til at mannskapet har det bra og er ved godt mot.

Båten blir drifta frå Alta, men er eigd av Remøy Rederi på Sunnmøre. NRK har vore i kontakt med reiarlaget som ikkje vil kommentere saka på dette tidspunktet.

Trur trålaren får reise snart

Audun Maråk, administrerande direktør i Fiskebåt seier at skipet ikkje er tatt i arresten, men at det er tatt inn til kontroll.

– Der vil det bli kontrollert om dei har brukt regelverket rett og om dei har rett rapportert mengde fangst om bord. Vi legg til grunn at fartøyet har rapportert rett kvantum, seier han.

I mai 2017 blei den norske reketrålaren «Remøy» arrestert av den russiske kystvakta i ein kontroll i Barentshavet aust for Vardø. Fiskeridirektoratet hadde nemleg gjort ein feil ved utfylling av eit lisensskjema til russiske styresmakter. Skipet blei liggande tre veker i arrest, før det fekk forlate Russland. Maråk fryktar ikkje at det same vil skje igjen.

Audun Maråk, administrerande direktør i Fiskebåt. Foto: Fiskebåt

– Dette er ei sak av ein heilt annan karakter. Her er det snakk om ein formalfeil, seier han.

Maråk seier likevel at det er uheldig at trålaren har blitt beordra inn for kontroll.

– Det er ikkje ønskeleg, men ut ifrå det vi har fått vite så har trålaren rapportert korrekt. Det kan vere ei misforståing knytt til rett bruk av dei ulike omrekningsfaktorane, men det er meir ein administrativ feil.

– Kva skjer om dei har rekna feil?

– No må vi vente å sjå kva som eventuelt er gjort av feil. Men så langt vi kjenner til så er det rapportert inn rett kvantum til både norske og russiske myndigheiter. Vi håper å få løyst saka på kort tid.

Maråk seier at dei kjenner til liknande situasjonar der det har vore uklarleikar knytt til det russiske omrekningsregelverket, men ikkje at skip har blitt beordra inn til Murmansk av denne grunn tidlegare.