Norsk Toppfotball heier på Molde

Opp mot 100 millioner kroner kan tilfalle de øvrige lagene i Eliteserien om Molde kommer seg helt til gruppespillet i Champions League. Norsk Toppfotball (NTF) opplyser i en pressemelding at Moldes plass i conferenceligaen gir omkring 45 millioner kroner.

Mesterligagruppespill vil bety en sum på nesten 200 millioner kroner i tillegg til pengedrysset til de øvrige eliteserielagene.

– Vi skal ikke legge unødvendig press på Molde. Molde har allerede kvalifisert seg for europacupspill, og bare det gjør mye for anseelsen til den norske ligaen ute i Europa. Men er det én gang man skal heie på rivaliserende lag, så er det nå, når et norsk lag spiller om Champions League-gruppespill, sier administrerende direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball.