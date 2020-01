Norovirus stenger avdeling

Ingen nye pasienter blir lagt inn på medisinsk avdeling B ved Molde sjukehus. Årsaken er at 19 personer, både pasienter og ansatte, er smittet av norovirus. Det melder Romsdals Budstikke. Avdelingssjef Oddbjørn Tomren sier til avisa at det er et omfattende og pågående utbrudd, men at de har kontroll over sitasjonen og at de har klart å begrense utbruddet. Alle besøkende til sjukehuset bes om å være grundig med håndvask.