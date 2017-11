Uendret situasjon

Situasjonen er uendret på Molde sjukehus etter at de fredag satte inn beredskapstiltak etter utbrudd av norovirus. Den ene medisinske sengeposten ble stengt for inntak etter at fire pasienter i tillegg til ansatte ble smittet. Lørdag opplyser avdelingssjef på medisinsk avdeling i Molde, Oddbjørn Tomren, at den andre sengeposten begynner å bli full, men vaktteamet opplyser at de har kontroll på situasjonen. Både Kristiansund og Ålesund sjukehus hjelper til med å ta inn ekstra pasienter for å bøte på situasjonen.