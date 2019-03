Normal drift på Hydro Sunndal

Industrikonsernet Hydro er utsatt for et stort dataangrep som påvirker driften i flere av selskapets forretningsområder. – Det er ikke veldig dramatisk, men vi har et angrep på datasystemet som gjør at det er litt utfordrende. Hydro Sunndal kjører produksjon og drift som normalt, og vi håndterer situasjonen, sier Roar Ørsund, fabrikksjef på Hydro Sunndal.

.