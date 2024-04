Normal drift i ferjesamband

Det vert normal drift i sambandet Solholmen - Mordalsvågen med avgang frå Mordalsvågen klokka 12.00. Ferjesambandet har vore innstilt i fleire timar.

Ferjesambandet blei først innstilt onsdag morgon. Då blei det varsla at det ville vere innstilt til klokka 16.00 i dag. Romsdals Budstikke skriv at dette skapte sterke reaksjonar blant dei som bruker sambandet. Til avisa seier Fjord1 at dei beklagar innstillinga.