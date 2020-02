Norges første eldreombud

Bente Lund Jacobsen blir Norges første eldreombud. Lund Jacobsen er nå direktør for Næringsforeningen Ålesundsregionen og har bakgrunn fra Mørenot, Shell-konsernet og Manpower. Lund Jacobsen er 56 år gammel. Hun sier hun ser fram til å ta fatt på oppgaven som eldreombud, og fremme eldres interesser på alle samfunnsområder. Eldreombudet blir lokalisert i Ålesund, sammen med Senter for et aldersvennlig Norge.