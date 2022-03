Nordvest taxi tapte sak mot helseføretaket

Nordvest taxi tapte saka då lagmannsretten i dag behandla kravet om å midlertidig stoppe tildelinga av kontrakten om pasienttransport. Drosjeselskapet fekk medhald i tingretten tidlegare i mars, men helseføretaket anka, og retten er no komen til at tildelinga ikkje skal stoppast. Saka er klaga inn for Kofa, klagenemnda for offentleg innkjøp, og er ikkje avgjort endå. Nordvest taxi har køyrt pasientar for helseføretaket i ei årrekkje, men har no mist løyvet.