Nordre får ny redaktør

Linda Bakken (46) tek over som redaktør i avisa Nordre frå 29. november. Bakken tek over etter Hilde Beate Ellingsæter, som byrjar i prosjektleiarstilling for Sunnmøre Friluftsråd. Linda Bakken kjem opprinneleg frå Tingvoll. Ho har jobba i Aura Avis, og har jobba som flygeleiar, men er no tilbake i journalistikken. Nordre er lokalavisa for tidlegare Haram og Sandøy.