Nordøyvegen vant første runde

Nordøyvegen vant den første runden i samferdselsutvalget i ettermiddag. Åtte politikere fra Høyre, Frp, KrF, Venstre og Uavhengig valliste for Sunnmøre stemte for forslaget om å bygge Nordøyvegen til en kostnad av 5,1 milliarder kroner som ligger betydelig lavere enn fylkesrådmannens forslag som konkluderer med å avlyse anbudsrunden om Nordøyvegen. Tre politikere fra Ap og Nordmørslista stemte for fylkesrådmannens forslag. Men resultatet av behandlinga av saken i partigruppene der flere partier er delt, tyder på at det kan bli et jevnt løp i fylkestinget.