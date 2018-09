Nordøyvegbehandlinga kan bli utsatt

Fylkesadministrasjonen tviler på at de klarer å få ferdig innstilt saken om finansieringen av Nordøyvegen til fylkestinget til 15. oktober, slik meningen var. Det bekrefter samferdselssjef Arild Fuglseth til NRK. I sommer ble det klart at bygginga av Nordøyvegen blir en milliard kroner dyrere enn antatt, og det er denne kostnadssprekken man nå jobber for å tette igjen. Den nye styringsrammen fra vegvesenet for byggingen av fastlandssambandet, er på 4,9 milliarder kroner. Entreprenørselskapet Skanska er innstilt til å få hovedkontrakten på byggingen av Nordøyvegen, og skulle opprinnelig få endelig bekreftelse på oppdraget i november. Nå ber fylkesadministrasjonen om at fristen blir forlenget til 14. januar fordi saken trolig ikke blir ferdig.