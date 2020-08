Nordøyveg-arbeidar koronasmitta

Ein tilsett som har arbeidd med Nordøyvegen har fått påvist covid-19. Smitteteamet i Ålesund har gjennomført smitteoppsporing og har sett 14 nærkontakter til den smitta i karantene i 10 dagar. Prosjektleiar Marianne Nærø opplyser at det per i dag er normal framdrift i bygginga av Nordøyvegen, men at det er uavklart kva konsekvensar dette får for bygginga av vegen framover. Den smitta arbeidaren har reist frå Ålesund, og er ikkje busett i kommunen. Koronaprøven blei tatt i Oslo.