Nordøyportalen er lansert

Haram Næring og Innovasjonsforum lanserte torsdag Nordøyportalen, en plattform som skal fungere som et bindeledd mellom entreprenørene og lokale bedrifter i forbindelse med utbygginga av Nordøyvegen. Næringsrådgiver Inger Synnøve Remme mener portalen vil gjøre byggeprosessen enklere og at den vil være viktig for lokalt næringsliv.