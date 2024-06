Nordmørsprisen til Krivi Vev

Krivi Vev AS på Tingvoll får Nordmørsprisen 2024. Prisen blir delt ut av Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (IPR) hvert år og skal motivere til ekstra innsats for prosjekter som hele Nordmørsregionen drar nytte av.

I år var det Krivi Vev AS på Tingvoll som fikk prisen. Selskapet er en del av en lang tekstiltradisjon i Tingvoll som går tilbake til slutten av 1800-tallet. De har rundt 20 ansatte og omsetter for over 20 millioner.

Krivi Vev er en betydelig aktør i markedet for eksklusive tekstiler med kunder over hele verden. Lokalt er nok Krivi Vev mest kjent som en komplett leverandør av bunadsstoffer, og de dekker nesten hele det norske markedet, står det i pressemeldingen fra IPR.

– Nordmørsprisen er en anerkjennelse fra hele Nordmøre på at vi er mektig imponert, og ikke minst stolt, over den posisjonen som Krivi Vev AS har opparbeidet seg, og som også bringer Nordmøre ut i den store verden, sier Ingrid Waagen, ordfører i Tingvoll i en pressemelding.