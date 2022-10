Nordmørsmusea stifta

Fredag blei Nordmørsmusea AS stifta. Ni kommuner og flere museumslag har gått sammen i selskapet som et ledd i den nasjonale museumsreformen. Stiftelsen Nordmøre musem går dermed inn i det nye aksjeselskapet fra neste år. – Vi har ikke vært godt nok sammensveisa. Det er det vi markerer i dag at vi blir en organisasjon, ett styre, en driftsøkonomi og en vei framover i lag, sier direktør for Nordmøre museum, Eigunn Stav Sætre.