Nordisk forskningsprosjekt om ras

Forskere fra Universitetet i Tromsø har mandag besøkt Årsetdalen i Ørsta. Grunnen er at de deltar i et nordisk forskningsprosjekt som er kalt CLiCNord som vil finne ut hvordan små lokalsamfunn takler klimaendringer, og se hvordan det er å bo steder der det er fare for ras og flom. I Årsetdalen har det flere ganger vært ras etter store nedbørmengder. Grunneier Anne Pilar Aarset syns dette er et spennende prosjekt og glad det blir løftet opp på et større nivå.