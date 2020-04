Nor-Fishing avlyst

Fiskerimessa Nor-Fishing er avlyst for 2020. Det opplyser arrangøren på sine heimesider. Messa skulle vere 18.-21. august, men sidan regjeringa har bestemt at forbodet mot å samle meir enn 500 personar gjeld fram til 1. september, går ikkje dette. Nor-Fishing vurderer no eit digitalt arrangement.