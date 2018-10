Nominerte til ALMA-prisen

Maria Parr og Marit Kaldhol er begge nominerte til verdas største barnebokpris, ALMA-prisen (Astrid Lindgren Memorial Award) Litteraturprisen vart oppretta i 2002 og prissummen er fem millionar svenske kroner. Marit Kaldhol frå Ålesund har gitt ut ei rekkje prislønte bøker for barn, ungdom og vaksne og har vore nominert til ALMA-prisen to gonger før. Maria Parr frå Vanylven debuterte med Vaffelhjarte i 2005 bøkene til Parr kjem ut over heile verda. Prisvinnaren blir offentleggjort den 2. april 2019.