Nominert til to priser

Ingrid Helene Håvik er nominert til to priser når Musikkforleggerprisen skal deles ut i mars. Låtskriveren, og vokalisten, i Highasakite. er nominert til Årets verk i populærmusikk for Someone who'll get it, og i kategorien årets opphaver-populærmusikk. Musikkforleggerprisen deles ut for å hedre norske komponister, låtskrivere og forlag sitt arbeid og resultater i året som gikk. Ingrid Helene Håvik vant også årets verk, populærmusikk i 2016, for «Keep that letter safe».