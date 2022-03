Nominert til pris

Eksfin, Innovasjon Noreg og Eksportstrategirådet deler ut Eksportprisen 23. mars. Blant dei ti nominerte til prisen finn ein heile tre selskap frå Møre og Romsdal. Desse er MMC First Process AS i Fosnavåg, Røst Coffee AS i Kristiansund og Ekornes i Sykkylven.

I grunngivinga står det at MMC First Process er nominert på grunn av si satsing på produksjon og samanstilling i Noreg, ei positiv utvikling i eksportandel og strategisk satsing på teknologiutvikling, innovasjon og berekraftige løysingar som føre til auka fiskevelferd, biomassesikkerheit og kvalitet i eit globalt marknad.

Røst Coffee er nominert fordi dei har ny teknologi som stadig blir utvikla. I tillegg har dei rask og lønsam vekst og ein stor eksportandel.

Ekornes er nominert fordi bedrifta har automatisert produksjonen gjennom å bruke robotteknologi og at den har ein skalerbar produksjon. Det står det i ei pressemelding frå Innovasjon Norge.