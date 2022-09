Nominert til Matprisen

Havila Kystruten er nominert i kategorien «Årets storkjøkken» under Matprisen 2022. Prisutdelingen avholdes på DOGA, og årets vinnere av Matprisen 2022 blir annonsert 16. november.

– I Havila Kystruten har vi et stort fokus på bærekraftig utvikling i alle ledd og her er maten vi serverer om bord våre skip og håndtering av matavfall et av de områdene hvor vi virkelig kan gjøre en forskjell, sier administrerende direktør Bent Martini.