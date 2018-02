Nominert til Litteraturkritikerpris

Forfattarane Arnfinn Kolerud frå Rauma og Maria Parr frå Vanylven kjempar om same pris. Begge er nominerte til Litteraturkritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok for 2017. Kolerud er nominert for boka Snillionen, medan Parr er nominert for Keeperen og havet. To andre forfattarar er og med i vurderinga.