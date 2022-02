Nominert til debutantpris

Forfatter Eirik Røkkum fra Averøy er nominert til Tarjei Vesaas' debutantpris for diktboka «Kaskader av okser og aske». Det melder NTB. Prisen skal gå til beste skjønnlitterære debutant under 35 år, og prisvinneren for 2021 blir kjent søndag 27. mars. Det er fem nominerte.