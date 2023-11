Nominert til Brageprisen igjen

Maria Parr fra Vanylven er nominert til årets Bragepris i kategorien barne- og ungdomsbøker. Hun er nominert for boken "Oskar og eg". Parr har fått en rekke priser for sine bøker. Brageprisen har hun vunnet to ganger tidligere. Utdelinga av prisen skjer på Vulkan Arena i Oslo 23. november.