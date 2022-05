Nokre har fått straumen tilbake

Elinett melder no at kundane i gamle Nesset og Visdal no har fått straumen tilbake. Eresfjord er framleis utan straum. Rundt 134 kundar er råka av feilen. ifølge Elinett skal årsaka til straumbrotet vere ein jordfeil. dei jobbar vidare med feilretting.