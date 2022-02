Foreldra til barnet som blei fødd på Ålesund sjukehus hausten 2019 måtte reise heim igjen åleine. Tilstanden til babyen var kritisk ved fødselen og etter to dagar døydde barnet.

Utfallet var så alvorleg og uventa at sjukehuset sjølv varsla Statens helsetilsyn.

No er konklusjonen klar: Både dei tilsette som var til stades under fødselen og leiinga i helseføretaket får klar kritikk.

Frå det blei dramatisk til babyen var ute gjekk det 2 timar og 15 minutt.

Dødsfallet skjedde i den same perioden som to andre babyar døydde ved fødeavdelingane i fylket. Då var konklusjonen at betre behandling kunne berga livet til begge.

– Stor belastning

Foreldra til det siste barnet ønskjer ikkje å seie noko om fødselen eller konklusjonen til Statsforvaltaren.

– Foreldra opplever merksemd rundt tragedien i 2019 som ei stor belastning, seier foreldra via sin advokat. Dei ønskjer ro og vil difor ikkje kommentere saka ytterlegare.

Då barnet kom til verda pusta det ikkje. Etter kort tid blei det konstatert omfattande skadar på indre organ.

To døgn seinare blei det bestemt at behandlinga av babyen skulle avsluttast, og etter kort tid døydde barnet.

Blei sett i gang på overtid

Mora blei lagt inn på sjukehuset i Ålesund hausten 2019. Då var det bestemt at fødselen skulle settast i gang fordi barnet var stort. Undervegs gjekk det gale, og babyen fekk for lite oksygen.

Statsforvaltaren slår no fast at overvakinga under fødselen ikkje var god nok, og at legane for seint bestemte seg for å hente ut barnet via keisarsnitt:

Statsforvalteren finner at det burde blitt gjort keisersnitt på et tidligere tidspunkt og at helsehjelpen som følge av dette ble uforsvarlig Rapporten frå Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Statsforvaltaren meiner overvakinga av babyen sine hjarteslag viste at noko var gale allereie dagen før. Samtidig konkluderer Statsforvalteren med at det var ei klar forverring utover ettermiddagen den aktuelle dagen, og at det ikkje burde gått 2 timar og 15 minutt før babyen var ute.

Statsforvaltaren strekar samtidig under at det ikkje er mogleg å fastslå om det kunne redda babyen.

Lovbrot på fleire punkt hos leiinga

Kritikken går ikkje berre til dei tilsette som var på vakt på fødeavdelinga.

Statsforvaltaren er svært kritisk til at helseføretaket ikkje har evaluert og sett i gang rutineendringar etter dødsfallet, men venta på resultatet av granskinga:

Denne saken er dessverre et skrekkeksempel på hvordan saksbehandlingsprosesser kan trekke ut i tid, og understreker viktigheten av at virksomheten selv evaluerer de alvorlige hendelser som oppstår selv om saken også er meldt til tilsynsmyndigheten Rapporten frå Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal får også kritikk for å ha venta i over eitt år med å sende inn journalar og dokument som Statsforvaltaren spurte etter:

«Forsinket og særdeles oppstykket informasjonsformidling fra helseforetaket har ikke bare forsinket saksbehandlingen vesentlig; det har også medført ytterligere svekket tillit til helsetjenesten hos foreldrene».

Det har gått over to år sidan dødsfallet på fødeavdelinga til konklusjonen etter granskinga er klar.

Fylkeslege Karin Müller Mikaelsen karakteriserer saka som svært alvorleg, og seier at det ikkje er registrert fleire liknande dødsfall på fødeavdelingane etter mars 2020. Foto: Remi Sagen / NRK

Helseføretaket er ikkje samd

Helse Møre og Romsdal er ikkje samd i kritikken frå Statsforvaltaren og viser til at avdelinga følgjer nasjonale retningslinjer ved fødslar.

– Ei rekkje fagpersonar har vurdert registreringane undervegs og i ettertid. Dei skil seg frå vurderingane til Statsforvalteren, skriv avdelingssjef Eli Bente Langva i ein e-post til NRK.

Avdelingssjef Eli Bente Langva ved Helse Møre og Romsdal seier dei er usamde i konklusjonen til Statsforvaltaren. Foto: Helse Møre og Romsdal

– Meiner helseføretaket då at kvinna fekk forsvarleg hjelp og blei overvaka slik ho skulle – og følgeleg også fekk keisarsnitt på korrekt tidspunkt?

– Vi har ei anna vurdering enn Statsforvaltaren og har bedt om dialog for å belyse dette. Det er derfor ikkje naturleg for oss å kommentere denne saka ytterlegare no, skriv ho vidare.

Les heile svaret frå Helse Møre og Romsdal Ekspandér faktaboks Intervju med Eli Bente Langva, avdelingssjef, Avdeling for kvinner, barnemedisin og habillitering i Klinikk Ålesund. Spørsmål 1: Statsforvaltaren skriv at keisersnittet burde vore gjort før - korleis kunne dette skje? Svar: Avdelinga følger nasjonale retningslinjer for forløsning av gravide kvinner. Alle fødselsforløp overvåkes nøye. En rekke fagpersoner har vurdert registreringene ved hendelsen i forløpet og i ettertid.

Statsforvalterens vurdering av registreringene som er gjort skiller seg fra disse vurderingene. Vi ønsker derfor å gå gjennom dette på nytt med Statsforvalteren. Spørsmål 2: Meiner helseføretaket då at kvinna fekk forvarleg hjelp og blei overvaka slik ho skulle – og følgeleg også fekk keisersnitt på korrekt tidspunkt? Svar: Vi har en annen vurdering enn Statsforvalteren på denne saken og har bedt om dialog for å belyse dette. Det er derfor ikke naturlig for oss å kommentere denne saken ytterligere på dette tidspunkt. Spørsmål 3: Statsforvaltaren skriv vidare at «Det er ikke dokumentert rutineendringer eller andre strukturelle endringer i virksomhetens organisering som følge av hendelsen». Kva er grunnen til det? Svar: Dette henger sammen med punkt 1. Avdelinga har behandlet hendelsen slik den ble vurdert av våre fagfolk. Våre vurderinger var forskjellig fra vurderingen av Statsforvalteren og vi har derfor tatt initiativ til dialog for å gå gjennom vurderingene. Hendelsen var behandlet i kvalitetsråd i seksjon og avdeling. Der ble det ikke funnet feil i håndteringen. I lukkingen åpnet man for en gjenåpning dersom det fremkom nye synspunkt fra tilsynsmyndighetene. Foretaket gjennomfører hvert år mange hendelsesanalyser. Det er ulike måter å gjennomføre dette på. Foretaket har dialog med tilsynsmyndighetene for å ivareta kvalitetsarbeidet på best mulig måte og metode. Spørsmål 4: Statsforvaltaren skriv at «Forsinket og særdeles oppstykket informasjonsformidling fra helseforetaket har ikke bare forsinket saksbehandlingen vesentlig; det har også medført ytterligere svekket tillit til helsetjenesten hos foreldrene». Kva er helseføretaket sin kommentar til dette? Svar: Dessverre har det tatt lang tid, rapporten peker på flere årsaker til dette. Helse Møre og Romsdal har gått igjennom sine rutiner, for å forbedre intern koordinering i eventuelt nye saker. Spørsmål 5: Dette er det tredje kjente barnedødfallet i helseføretaket i den same perioden. Korleis kunne dette skje? Korleis påvirkar dette folk sin tillit til fødeavdelingane i fylket? Svar: Det er svært sjelden barn dør i nyfødt perioden, men det er alltid veldig leit når det skjer. Slike hendelser påvirker alle involverte, og tankene går først og fremst til de pårørende. Denne hendelsen var i 2019, før de to andre dødsfallene i 2020, som er mye omtalt. Det er ingen sammenheng mellom denne hendelsen og barnedødsfallene i 2020 (NRK har hendelsesanalysene fra de to andre sakene tilgjengelig). I HMR fødes ca. 2500 barn hvert år, av disse fødes ca. 1300 i Ålesund, der alle risikosvangerskap er sentralisert. Jeg mener det er grunn til å ha tillit til fødetilbudet. Avdelinga har rutiner for systematisk kvalitetsarbeid innenfor fødselsomsorgen. Det trenes jevnlig på uforutsette situasjoner i hele foretaket. Avdelinga har rutinemessig gjennomgang av alle fødsler i legegruppen, og det gjennomføres fellesundervisning med jordmødrene og samarbeidspartnere.

– Ingen nye saker i ettertid

Fylkeslege Karin Müller Mikaelsen seier det er uvanleg at tre babyar døyr ved fødselen på så kort tid i samme fylke, og at det er vanskeleg å seie noko om årsaka. Ho seier det ikkje har skjedd liknande dødsfall på fødeavdelingane etter mars 2020.

– Vi veit at helseføretaket jobbar med kvaliteten, og vi har ingen grunn til å seie at det ikkje er trygt å føde i Møre og Romsdal, seier ho.

Helseføretaket har fått frist til 1. mars med å gje tilbakemelding på korleis dei no arbeider for å unngå at noko slikt skal skje igjen.