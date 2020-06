Nok ein runde for Stad skipstunnel

Bygginga av Stad skipstunnel skal gjennom ei ny kvalitetssikring, har samferdselsdepartementet bestemt. Skipstunnelen har vore greidd ut over 20 gonger på 30 år, og styringsgruppa for tunnelprosjektet oppfattar den nye kvalitetssikringa som ei trenering av tunnelen. Departementet tek sikte på at oppdateringsarbeidet skal vere gjennomført i løpet av hausten 2020, og ferdigstilt i november. Kystverket er klare for byggjestart neste år, og ventar berre på klarsignal.