Nobelpris har auka nynorskinteressa

Etter over 30 år med Dei nynorske festspela, har arrangementet i Ørsta blitt svært viktige for nynorsk kultur og litteratur, meiner årets festspelleiar Ida Aarflot Kornberg.



Nynorsk kultursentrum i Aasen-tunet merkar auka interesse for nynorske både i det daglege, og før festspel-helga om halvanna veke.

Aarflot Kornberg meiner Nobels litteraturpris til Jon Fosse spelar ei stor rolle for interessa for nynorsk kultur.

Ho seier dei opplever stor interesse for årets festspel, og særleg ser festspeldiktar Knut Ødegaard frå Molde, artistane Karin Bremnes og Odin Staveland til å dra mykje folk.