NOAH utlover dusør

Organisasjonen NOAH utlover dusør på 10.000 kroner for tips som kan oppklare saken om trolig kattedrap i Vestnes.

– Katter er blant de dyrene som oftest utsettes for kriminalitet, og NOAH mener dusør kan være et viktig hjelpemiddel for å oppklare saker som ellers risikerer å henlegges, sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH. Martinsen håper alle som kan vite noe om saken sier fra, og legger til at man kan tipse anonymt.