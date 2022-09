No skal ikkje Møre-biskopen lenger spør kven presten bur i lag med

Prestar på jakt etter jobb i Møre og Romsdal har fått nokre ekstra spørsmål på jobbintervjuet. Inntil i dag har dei måtte vere klar til å svare på kven dei bur saman med – det har stått klart i alle stillingsannonsar.

På denne måten har kyrkja forsøkt å unngå å tilsette homofile prestar i eit område der mange tradisjonelt har vore sterke motstandarar.

No blir det slutt på denne praksisen.

«Formulering i utlysingstekst om samlivsform vil for framtida bli tatt bort».

Det var konklusjonen etter at Møre bispedømmeråd behandla den betente saka på nytt måndag ettermiddag.

Møre bispedømmeråd behandla måndag på nytt spørsmålet om utlysingsteksten i stillingsannonsar. Foto: Terje Reite / NRK

Seier ho ikkje kan stå for synet lenger

Både biskopen og fleire av dei andre medlemmene viste til negative presseoppslag om homosaka i kyrkja, og sa dei no vil skrote formuleringa.

– Eg har jobba med spørsmålet og tatt innover meg korleis evangeliet ikkje har kome fram fordi andre ting har ropt så mykje sterkare, sa Møre-biskopen under debatten.

Ho seier formuleringa har skapt uro og smerte for andre menneske, og at ho ikkje kan stå for det lenger.

– Eg håper det kan nå fram til nokon som har ikkje har kjent seg respektert og verdsett for den dei er, seier Midttømme.

Ville halde fram som før

Eit lite mindretal på to ville framleis at bispedømmerådet og biskopen skal spørje prestesøkjarar om kven dei bur ilag med.

Men forslaget blei nedstemt med åtte mot to røyster.

– Det handlar om mykje meir enn ei stillingsannonse. Det er veldig rart at vi ikkje kan stille krav til nokon som skal vere hyrdar og prestar i Den norske kyrkje, sa Rikke Elisabeth Grevstad Kopperstad.

Hanne Marie Pedersen-Eriksen opplevde prosessen rundt jobben i Møre som svært krevjande. Foto: Rebekka Johannessen Litland

Sa nei til lesbisk prest

Striden rundt homofile prestar har ridd kyrkja i lang tid.

Biskop Ingeborg Midttømme skapte overskrifter i mange aviser då ho i 2015 nekta å ordinere den lesbiske presten Hanne Marie Pedersen-Eriksen. Trass i stor prestemangel, og sjølv om kyrkjelyden i Sandøy sjølv ønskte Pedersen-Eriksen som prest, sa biskopen i Møre nei. Det skjedde då det blei kjent at ho ville gifte seg med ei kvinne.

Debatten førte til at Midttømme delvis snudde, og sa ho ikkje vil blokkere tilsettinga. Ho understreka likevel at ho personleg heldt fast på synet sitt.

Saka enda med at den unge presten reiste, fordi ho opplevde at saka var så belastande.

Pedersen-Eriksen er no sjømannsprest i København.

Diskrimineringsombodet: – Tillatt

Stillingsannonsene i kyrkjene har vekt sterke reaksjonar også tidlegare. Kritikarane hevdar at det å stille spørsmål ved samlivsform er ei form for diskriminering.

Likestillings- og diskrimineringsombodet har tidlegare konkludert med at forskjellsbehandling av homofile i trussamfunn ikkje er brot på Likestilllingslova:

«Forskjellsbehandling av homofile i trossamfunn er etter dette tillatt dersom kravet er religiøst begrunnet, det vil si at dette er et tros-/lærespørsmål i trossamfunnet og stillingen har en religiøs funksjon. En prestestilling vil klart omfattes av dette».

Møre bispedømme har likevel no snudd. Etter dagens vedtak er Rogaland bispedømme åleine igjen om praksisen med stillingsannonsar.